В Нидерландах около центра тестирования на коронавирус произошел взрыв

Европа 3 марта 2021 12:45 (UTC+04:00)
В Нидерландах около центра тестирования на коронавирус произошел взрыв

Взрыв произошел около центра тестирования на коронавирус в голландском населенном пункте Бовенкарспел. Об этом сообщила в среду в Twitter голландская полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, было разбито около пяти окон. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас место инцидента оцепили, правоохранительные органы выясняют, что стало причиной взрыва. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, речь идет о взрыве трубы.

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