В Швеции преступник ранил восемь человек

Восемь жителей города Ветланда, расположенного в провинции Йёнчёпинг на юге Швеции, получили в среду ранения, в том числе серьезные, в результате нападения неизвестного, вооруженного неким предметом. Сообщение об этом размещено на сайте полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов применили против преступника, возраст которого оценивается примерно в 20 лет, огнестрельное оружие. "Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отмечается в сообщении.

Раненый злоумышленник госпитализирован. Информации о его состоянии нет.

Полиция не уточняет, чем именно был вооружен нападавший. В настоящее время правоохранители считают, что сообщников у него не было.