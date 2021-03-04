ЕК: Евросоюз не обсуждает включение "Спутника V" в европейский портфель вакцин

Страны - члены Евросоюза на данный момент не обсуждают вопрос включения российского препарата "Спутник V" в европейский портфель вакцин. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент нет обсуждения о включении "Спутника V" в европейский портфель вакцин", - сказал он.