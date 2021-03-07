Елизавета II лишится личных самолетов
Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолетов и будет пользоваться бортом премьер-министра. Об этом пишет издание Mail Online, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
«Самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС и королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», — пишет издание.
Отмечается, что такое решение было принято из-за сокращения оборонных расходов. Королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146 и вертолет AW-109, который королева продолжит использовать.
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