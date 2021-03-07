В Австрии расследуется смерть женщины после прививки препаратом AstraZeneca

Надзорная служба Австрии получила информацию о двух случаях, произошедших после вакцинации от коронавируса из одной партии препарата AstraZeneca, согласно которым одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины ухудшилось здоровье. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению надзорной службы, одна женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, у второй развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. "В настоящее время нет указаний на причинно-следственную связь с вакциной", - отмечается в сообщении.

"Ведется выяснение обстоятельств с участием соответствующих экспертов, чтобы полностью исключить возможную связь. С целью предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины прививаться не будут", - добавили в ведомстве.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии опубликовало доклад, в котором говорилось о 41 зафиксированном в стране случае смерти, произошедшем после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech, но связь с препаратом не установлена.