Испанское СМИ предупредило Европу о новой угрозе из-за коронавируса

Испанское издание El Pais предупредило европейские страны о предстоящей новой угрозой, которая будет вызвана пандемией и вынужденной самоизоляцией, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Согласно представленным данным, коронавирусные ограничения повлекут за собой спад рождаемости.

Газета отмечает, что уровень рождаемости за декабрь и январь снизился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро отметил, что исследователи пока не имеют большего количества данных за 2021 год, чтобы давать более точный прогноз.

«Но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», — подчеркнул Рамиро.

El Pais добавляет, что аналогичная ситуация фиксируется и в других европейских станах, например в Италии уровень спада составил 21,6%, а во Франции — 13%.