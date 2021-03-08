В Еврокомиссии ожидают с апреля ежемесячно получать 100 млн доз вакцин от коронавируса

Европа 8 марта 2021 06:02 (UTC+04:00)
В Еврокомиссии ожидают с апреля ежемесячно получать 100 млн доз вакцин от коронавируса

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ожидает, что с апреля ЕС будет ежемесячно получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила в опубликованном интервью газете Stuttgarter Nachrichten.

"С апреля количество [поставляемых доз вакцин], в соответствии с планами производителей, удвоится", - пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, это связано, в частности, с тем, что ожидается одобрение использования в ЕС новых вакцин.

Как ожидается, 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать допуск препарата от Johnson & Johnson.

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