Уровень газа в хранилищах Европы сократился до 34%

Истощение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой приведет к тому, что Европе необходимо будет закачать как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным "Газпрома", уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии - до 29%, в Нидерландах - до 28%, во Франции - до 20%.