В Финляндии вводят обязательное ношение масок в поездах

Европа 10 марта 2021 14:46 (UTC+04:00)
В Финляндии вводят обязательное ношение масок в поездах

Оператор финских железных дорог - компания VR - вводит обязательное ношение защитных масок пассажирами во всех поездах. Об этом компания сообщила в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"VR усиливает меры безопасности и, отвечая на пожелания своих клиентов, вводит обязательное ношение масок в поездах дальнего следования и пригородных электричках. Согласно последнему опросу пассажиров, 65,5% из них хотели, чтобы ношение масок стало обязательным", - отметили в VR.

Новая мера начнет действовать с 11 марта. Надеть маску не потребуют от тех, кто не может этого сделать из-за проблем со здоровьем.

С октября прошлого года требование носить маску действовало лишь в вагонах повышенной комфортности, пассажирам остальных вагонов использовать маску только рекомендовалось.

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