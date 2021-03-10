В ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире снова растет

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во всем мире вновь стала расти: как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по сравнению с прошлой неделей число заразившихся выросло на 2%. При этом наиболее высокие темпы распространения ковида отмечаются в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпидемиологическая ситуация усугубляется и в Восточной Европе: в Чехии максимума достигло количество тяжелобольных с коронавирусом, а в Болгарии зафиксирован наивысший с начала года суточный прирост новых случаев.

В обеих странах возникли проблемы с госпитализацией заболевших.

Заболеваемость в Бразилии (11,12 млн инфицированных) растет с середины февраля. Только за прошлую неделю были выявлены 421 604 случая инфицирования - почти на 42,5 тыс. больше наивысших значений января. Также Минздрав страны сообщил о рекордной с начала пандемии смертности: суточный прирост летальных исходов достиг 1 972, а недельный - более 10,1 тыс.

Занимающая третье место в мире по числу инфицированных Бразилия нагоняет Индию (11,26 млн заразившихся), где темпы распространения инфекции втрое ниже. По числу умерших (почти 268,4 тыс.) латиноамериканская республика вторая после США (527,7 тыс.).

В остальных государствах американского региона, наиболее затронутых коронавирусом, заболеваемость находится на плато либо в фазе снижения.

Чехия из-за роста госпитализаций оказалась вынуждена привлечь к работе в больницах военных и студентов, а также обратиться за помощью к соседним странам. В условиях третьего по счету пика заболеваемости в республике госпитализированы 1 780 тяжелобольных с коронавирусом - максимум с объявления эпидемии в Чехии год назад. В стране действует строгий карантин.

Хотя общее число заразившихся (1,35 млн) и умерших (22,4 тыс.) в Чехии по сравнению с другими странами невелико, республика занимает первое в мире место по относительной смертности на 100 тыс. человек (208), а по относительной заболеваемости (12,6 тыс.) уступает только Черногории (12,9 тыс.).

В Болгарии (266,8 тыс. инфицированных и 10,9 тыс. умерших) за прошедшие сутки выявили максимальные с начала года 3,5 тыс. новых случаев заражения. В феврале там возобновился рост заболеваемости, прервавшийся после ноября прошлого года. В больницах страны, как и в Чехии, не хватает коек, лечебные учреждения работают в ограниченном режиме. При этом рестораны и торговые центры, учебные заведения работают, также разрешены турпоездки.

В других странах Европы наиболее высокая заболеваемость - на уровне 20 тыс. случаев заражения в сутки - отмечается во Франции и Италии, чуть меньше - около 15 тыс. - в Польше. В Британии, Германии и Испании происходит постепенное снижение темпов распространения инфекции.

Самые высокие показатели по количеству умерших в Великобритании (125 тыс.) и Италии (100,5 тыс.), за ними следуют Франция, Германия и Испания.