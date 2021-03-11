Глава Минздрава Чехии отказался разрешить использование "Спутника V" без одобрения EMA

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный отказал в разрешении на использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V" без предварительной регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исключение для "Спутника V" из действующих в Евросоюзе правил по применению новых лекарственных препаратов предоставили для использования на национальной территории только Минздравы Венгрии и Словакии, напомнил Блатный.

По его словам, в Чехию на данный момент поступило 1 274 250 доз вакцин, ободренных для применения в ЕС. В марте в республике ежедневно будут получать прививку от коронавируса 35 тыс. человек, а в апреле эта цифра возрастет как минимум в два раза. До конца августа смогут пройти вакцинацию до 85% жителей страны.