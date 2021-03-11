EMA не выявило проблем с вакциной AstraZeneca в Австрии

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в предварительном порядке не выявило проблем с партией вакцины производства компании AstraZeneca ("Астразенека"), использование которой было приостановлено после развития серьезных проблем со здоровьем у нескольких вакцинированных в Австрии. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее надзорная служба Австрии приостановила использование партии после того, как один человек умер через 10 дней после вакцинации в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а другой был госпитализирован с тромбоэмболией (острой закупоркой) легочной артерии. Второй пациент в настоящее время идет на поправку. К 9 марта поступило еще два сообщения о случаях тромбоэмболических осложнений после использования доз из данной партии.