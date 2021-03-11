Глава Института Роберта Коха считает, что в Германии началась третья волна пандемии

Динамика распространения коронавируса в Германии говорит о том, что третья волна пандемии в стране уже началась. Об этом заявил глава Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер, его слова приводит в четверг агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть четкие признаки того, что в Германии третья волна уже началась", - сказал он на встрече с журналистами в Женеве. "Меня это сильно беспокоит", - добавил вирусолог.

Согласно данным института, в ФРГ за все время заразились коронавирусом более 2,5 млн человек. Прирост численности инфицированных сокращался в январе и феврале, но с марта статистика вновь начала увеличиваться. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма.

В ФРГ действует так называемый локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов.