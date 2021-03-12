Регулятор ЕС рекомендовал странам сообщества продолжить использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе европейского регулятора в ответ на сообщения о том, что органы здравоохранения Дании приостановили использование препарата в связи со случаями образования тромбов у людей, сделавших прививку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В агентстве отметили, что осведомлены о решении датских властей, однако обратили внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям. "Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.

В EMA заявили, что расследование всех случаев в настоящее время продолжается. Однако, как подчеркнули в агентстве, на данном этапе нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов. "Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.

По данным агентства, по состоянию на 10 марта на территории Европейской экономической зоны было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди примерно 5 млн человек, которым была введена вакцина AstraZeneca. "Число случаев осложнений среди вакцинированных не превышает число случаев среди населения в целом", - подчеркнули в ЕМА.