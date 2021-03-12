AstraZeneca в первом квартале поставит ЕС 30 млн доз вакцины вместо 40 млн

Британско-шведская компания AstraZeneca уменьшит количество доз вакцины от коронавируса для поставки Евросоюзу в первом квартале 2021 года с 40 до 30 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В распространенном среди европейских чиновников документ, датированный 10 марта, указывается, что в апреле производитель поставит ЕС еще 20 млн доз препарата. Прогноз на май и июнь не приводится.

Источник пояснил Reuters, что сокращение вызвано трудностями, связанными с работой глобальной системы снабжения.

23 января AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении плана поставок с 80 до 31,5 млн доз из-за нехватки производственных мощностей. Это объявление вызвало крупный скандал в Брюсселе и привело к пересмотру планов вакцинации в ряде государств ЕС. 31 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз смог договориться с компанией о получении дополнительных 9 млн доз.