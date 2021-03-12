ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", - сказала она.
Лента новостей
Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: До конца года мы планируем на 100% завершить энергоснабжение всей территории Карабаха
Президент Ильхам Алиев: Нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров
МИД Турции решительно осудил решение американского суда, открывшего путь к освобождению армянского террориста
Президент Ильхам Алиев принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО/ВИДЕО)