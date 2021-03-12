Sanofi и Translate Bio начинают клинические испытания вакцины против COVID-19

Французская фармацевтическая компания Sanofi и американская биотехнологическая компания Translate Bio начали клинические испытания совместной вакцины против коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном коммюнике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Sanofi и Translate Bio начинают клиническое испытание фазы I/II вакцины MRT5500 против SARS-CoV-2, - отмечается в сообщении. - Обе компании ожидают получить промежуточные результаты этого испытания в третьем квартале 2021 года".

В компаниях добавили, что в испытаниях примут участие 415 человек в возрасте от 18 лет. "Участники клинического испытания получат либо одну дозу MRT5500, либо две дозы с интервалом в 21 день", - поясняется в сообщении. Согласно заявлению, первой фазой клинических испытаний является оценка безопасности и иммунного ответа препарата.

Одновременно в коммюнике отмечается, что доклинические испытания продолжатся еще несколько месяцев. "Предпринимаются также усилия по обеспечению стабильности продукта, чтобы его можно было хранить в холодильнике (при температуре 2-8 по Цельсию)", - подчеркивается в заявлении.