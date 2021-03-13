Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для иностранцев

Группа стран Европейского союза, для экономики которых важную роль играет туризм, выступила с призывом ослабить ограничения на въезд в ЕС из-за рубежа.

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, ряд европейских стран предлагают ввести возможность въезда в ЕС иностранцев, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. Некоторые страны также разрабатывают планы одностороннего открытия границ для иностранцев, в первую очередь для путешественников из Великобритании. Источники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь. Ожидается, что вопрос смягчения ограничений может быть поднят на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.