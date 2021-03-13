В кабмине Италии сообщили о договоренности на производство в стране вакцины от COVID-19

Одна из вакцин от коронавируса будет производиться на территории Италии. Как ТАСС сообщили в субботу источники в министерстве экономического развития, компания Patheon Thermo Fischer, располагающая предприятиями в Италии, подписала меморандум о намерении массового производства вакцины от коронавируса в стране, передает Trend.

"В настоящий момент компания не раскрывает деталей договоренности", - указал источник. В Минэкономразвития ТАСС не подтвердили, что речь идет о германской CureVac, как сообщила в субботу газета La Stampa. La Repubblica пишет, что Patheon Thermo Fischer - мультинациональный фармацевтический концерн с головной штаб-квартирой в США и представительствами по миру, включая европейское в Амстердаме. На территории Италии компании принадлежат два предприятия - в области Лацио и на севере страны, под Монцей. Издание предполагает, что речь может идти о производстве американских вакцин Pfizer - BioNTech или Moderna. Примечательно, что CureVac, которая должна следующей быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), как и американские препараты основана на технологии мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота).

Премьер-министр Италии Марио Драги во время посещения центра вакцинации в пятницу обьявил, что "достигнуто первое соглашение с компанией, обладающей патентом на вакцину". "Мы продолжим развивать производство вакцин в Италии", - добавил он, не сообщив подробностей.

Ранее в представительстве Pfizer в Италии ТАСС сказали, что все переговоры ведутся головной компанией напрямую и пока о контрактах им не известно.

В Минэкономразвития был представлен список предприятий в Италии, подходящих для производства вакцин. Сообщалось, что для его организации потребуется от 4 до 6 месяцев.

В Италии, как и во многих европейских странах, наблюдается нехватка в дозах вакцин из-за отставания от намеченного графика поставок. В результате кампания по вакцинации идет более медленными темпами. На данный момент, по данным Минздрава, сделано почти 6,5 млн прививок, при этом цикл иммунизации завершили чуть менее 2 млн человек.