Трое медиков в Норвегии госпитализированы после вакцины AstraZeneca

Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно поступившим в четверг сообщениям, Дания, Норвегия и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.