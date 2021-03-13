Трое медиков в Норвегии госпитализированы после вакцины AstraZeneca
Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно поступившим в четверг сообщениям, Дания, Норвегия и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.
Лента новостей
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)
Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV
В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев
Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения – российское издание
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта