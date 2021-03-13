Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему закупку "Спутник V "
Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призывает французские власти дать ему разрешение на ввоз российской вакцины "Спутник V", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Он сообщил о своей просьбе в твиттере. "Ницца - город международного значения", - добавил он, объясняя, каким образом может самостоятельно договориться о поставках российской вакцины.
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)
Лента новостей
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)
Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV
В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев
Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения – российское издание
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта