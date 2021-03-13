Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему закупку "Спутник V "

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призывает французские власти дать ему разрешение на ввоз российской вакцины "Спутник V", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он сообщил о своей просьбе в твиттере. "Ницца - город международного значения", - добавил он, объясняя, каким образом может самостоятельно договориться о поставках российской вакцины.