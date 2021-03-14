В двух регионах Германии пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы пройдут сегодня в двух федеральных землях Германии - Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам этих выборов будет определен состав ландтагов - региональных парламентов, а также будут сформированы кабинеты министров обоих регионов.

Население Баден-Вюртемберга составляет 11,1 млн человек, крупные города - Штутгарт, Карлсруэ, Фрайбург.

В Рейнланд-Пфальце проживают около 4 млн человек.

Избирательные участки откроются в 08:00 (11:00 GMT+4), сразу после закрытия в 18:00 (21:00 GMT+4) будут опубликованы первые данные экзитполов.