AstraZeneca сократит на 40% поставки вакцины от коронаируса в Чехию

Компания AstraZeneca сократит в ближайшее время на 40% поставки своей вакцины против коронавируса в Чехию. Со ссылкой на представителей руководства британско-шведской фирмы об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чехия в течение предстоящей недели получит 9,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca вместо оговоренных 16,8 тыс. доз, в период с 22 марта по 28 марта - 10,8 тыс. доз вместо 88 тыс. доз. В конце месяца республикой будет получено 99,8 тыс. доз данного препарата. Ранее компания объявила, что ее поставки в страны Евросоюза в первом и втором квартале текущего года сократятся в целом на 73%.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 1 068 683 жителя. В страну, кроме AstraZeneca, поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna.