Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приняли решение приостановить на две недели использование вакцины производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее ряд других стран Европы, в том числе Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановил вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований [случаев образования тромбов], - говорится в документе. - Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно".