Выручка H&M упала почти на треть

Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в первом квартале 2020-2021 финансового года (завершился 28 февраля) сократилась в годовом выражении на 27%, до 40,06 миллиарда шведских крон (около 4,7 миллиарда долларов). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка в местных валютах в регионах присутствия сократилась на 21%.

"На динамику продаж существенно повлияла ситуация с Covid-19 с обширными ограничениями и временным закрытием более 1800 магазинов", — говорится в сообщении. С начала февраля на ряде рынков магазины постепенно возобновляли работу, и к концу квартала около 1300 магазинов оставались временно закрытыми. В то же время онлайн-продажи H&M продолжают демонстрировать очень хорошую динамику.

H&M указывает, что полный финансовый отчет компании за минувший квартал будет опубликован 31 марта.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие.