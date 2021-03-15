В ЕК заявили, что переговоров с производителями "Спутника V" на данный момент нет

Никаких переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и производителями "Спутника V" о закупке российской вакцины на данный момент нет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.