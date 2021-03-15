Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, умер. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер", - сказал он.