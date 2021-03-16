Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях

Власти Великобритании расширили список стран "повышенного риска", прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник министерством транспорта страны, с 19 марта список пополнят Катар, Оман, Сомали и Эфиопия. Тогда же из него будут исключены Португалия и Маврикий.

С 15 февраля все прибывающие в Великобританию из 33 определенных ее властями стран и территорий "повышенного риска", число которых теперь увеличится до 35, должны провести за свой счет полторы недели в гостиницах.

Проживание в отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1 750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от £300 до £1 200 (от 31 до 123 тыс. рублей). Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из красного списка, грозит штраф до £10 тыс. (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет.