Госконсилиум Австрии рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Государственный консилиум по вакцинации рекомендовал продолжить применение препарата от коронавируса AstraZeneca в Австрии, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить его использование, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению консилиума, сообщения о предполагаемых побочных эффектах из разных европейских стран не являются полными и трудны для сравнения, поэтому невозможно сделать однозначные выводы из этой информации. Консилиум ожидает дополнительных сведений от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) во вторник.

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер призвал выработать общеевропейский подход по применению AstraZeneca на основе решения ЕМА.

Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свертываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.