Британский премьер представит обзор по безопасности, обороне и внешней политике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит сегодня Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанный на период до 2030 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как обещают на Даунинг-стрит, 10, документ, подготовка которого велась весь прошлый год, станет самым полным анализом указанных вопросов, проводившимся Великобританией за последнее десятилетие.

"В этом 100-страничном документе совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, излагается концепция развития до 2030 года и то, как Великобритания будет использовать для ее реализации весь спектр возможностей нашей международной политики ", - сообщили в канцелярии британского премьера.

Сила либерализма

"Великобритания будет достойна обязанностей, которые она несет в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы будем играть более активную роль в поддержании международного порядка, при котором открытые общества и экономики продолжат преуспевать, а преимущества от процветания будут распределяться посредством свободной торговли и глобального роста", - приводятся выдержки из заявления, с которым Джонсон должен выступить, представляя обзор в парламенте. Как ожидается, это произойдет в районе полудня по лондонскому времени (15:00 мск).

"Мы должны продемонстрировать, что свобода говорить, думать и выбирать, а следовательно, внедрять инновации дает существенное преимущество и что либеральная демократия и свободные рынки остаются наилучшей моделью для социального и экономического прогресса человечества", - отмечается в выступлении Джонсона.

В заявлении Даунинг-стрит, 10, подчеркивается, что Соединенное Королевство больше "не может полагаться на все более устаревающую международную систему, чтобы защищать свои интересы и продвигать свои ценности". Вместо этого правительство планирует проводить более активную международную политику, "чтобы формировать более открытый международный порядок", защищая демократию и права человека, поддерживая тесное сотрудничество с США, противодействуя терроризму и финансируя различные программы в сфере международного развития.

Нарастить киберпотенциал

Как отмечают на Даунинг-стрит, в обзоре будут описаны проблемы и возможности Великобритании в более конкурентом мире, "в котором новые силы используют имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы пересмотреть мировой порядок и в некоторых случаях подорвать открытые и либеральные международные системы, которые появились после завершения холодной войны".

В этой связи не упоминаются никакие государства, однако британские политики и военные в последние годы последовательно выступают с утверждениями о растущей угрозе для королевства со стороны России и Китая. В декабре прошлого года глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс назвал Китай крупнейшей стратегической угрозой для Великобритании. В опубликованной в субботу газетой The Times статье Сандерса утверждалось также, что Китай и РФ перехватили у стран Запада инициативу в киберсфере и Соединенному Королевству необходимо срочно менять ситуацию, проводя независимую от Евросоюза политику.

Как ранее обещал Джонсон, Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, чтобы иметь возможность "сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать" Великобританию. По словам премьер-министра, новый подход правительства к киберсфере будет всеобъемлющим, что позволит решать целый комплекс задач, минимизировав затраты сил. В ноябре прошлого года были сформированы Национальные кибернетические силы Великобритании, которые должны будут как бороться с терроризмом и преступностью в киберпространстве, так и пресекать злонамеренные действия других государства в киберсфере.

Выпад против России

В этой связи газета The Sunday Times 14 марта со ссылкой на источники сообщила о том, что, представляя обзор во вторник, Джонсон объявит Россию "враждебным государством", а Китай обозначит "основным коммерческим конкурентом".

Издание пишет, что основной причиной, по которой Лондон назовет РФ "крупнейшей угрозой со стороны иностранного государства", станут якобы имеющие место частые вторжения России в воздушное и морское пространства Великобритании, а также отравление в марте 2018 года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британских правоохранительных органов, за произошедшим стоит Москва, однако российские власти последовательно отвергают подобные обвинения.

По версии одного из источников газеты в британском правительстве, в обзоре будет обозначено, что "основная угроза для Великобритании исходит со стороны России". В то же время, отметил этот источник "Санди таймс", в обзоре "не говорится в подобных терминах о Китае", эта страна названа "конкурентом, который пытается украсть интеллектуальную собственность, и представляет угрозу экономической безопасности".

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в феврале в разговоре с российскими журналистами констатировал, что отношения Москвы и Лондона за прошедший год стабилизировались на низком уровне и признаков их улучшения не наблюдается. Он отметил, что надежд на скорое улучшение взаимоотношений Москвы и Лондона немного.

Комментируя в марте ситуацию с отравлением Скрипалей, российский посол выразил мнение, что история с инцидентом в Солсбери, как и другие сюжеты, целенаправленно "были использованы для злонамеренной порчи отношений" Москвы и Лондона. При этом Келин подчеркнул, что "российская сторона всегда открыта к взаимовыгодным и уважительным отношениям со всеми партнерами".

Реформа армии

Руководствуясь рекомендациями, изложенными в предварительной версии обзора, британское правительство еще в ноябре приняло решение в ближайшие четыре года направить дополнительные 16,5 млрд фунтов (почти 23 млрд долларов по текущему курсу) на укрепление оборонного потенциала страны на протяжении предстоящих четырех лет. Это станет самым большим объемом инвестиций в оборонную сферу за последние 30 лет. В последние месяцы, помимо Национальных кибернетических сил, Великобритания создала агентство по вопросам искусственного интеллекта и учредило новое космическое командование, которое должно будет осуществить первый запуск британкой ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.

Широкое использование новых технологий и возможность адаптации к быстро меняющимся реалиям должны лечь в основу плана модернизации британских ВС в рамках концепции, которая будет представлена в обзоре. Упор также делается на глубокую интеграцию сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышение оперативной совместимости с силами союзников. Конкретные меры, которые будут приняты в ближайшие пять лет, планируется изложить в отдельном документе, который будет опубликован 22 марта.

По данным газеты The Times, за 10 лет в общей сложности на модернизацию британских ВС будет направлено 80 млрд фунтов ($111,3 млрд). На минувшей неделе издание сообщало о том, что Лондон намерен нарастить число ядерных боезарядов, обновить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard, а последние к началу 2030-х годов заменить на субмарины типа Dreadnought.

Страна может отказаться от планов приобретения части американских истребителей F-35 Lightning II, при этом инвестировав в разработку многоцелевого европейского истребителя шестого поколения Tempest. Кроме того, будет обновлен парк бронетехники и рассматривается возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы".