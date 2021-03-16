ЕС и BioNTech договорились об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины во втором квартале

Европа 16 марта 2021 15:23 (UTC+04:00)
ЕС и BioNTech договорились об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины во втором квартале

Еврокомиссия (ЕК) и американо-германский консорциум компаний Pfizer и BioNTech договорились об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины от коронавируса во втором квартале текущего года. Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились с BioNTech/Pfizer об ускоренной доставке 10 млн доз за второй квартал. Это позволит довести общий объем поставок этой вакцины до 200 млн доз за этот квартал и даст государствам-членам пространство для маневра и, возможно, восполнит пробелы в поставках", - написала она в своем Twitter.

Процесс вакцинации в странах ЕС продолжается уже 2,5 месяца, однако идет очень низкими темпами из-за невыполнения всеми компаниями-производителями обязательств по объемам поставки вакцин в страны ЕС.

По данным ЕК, с января по начало марта 27 стран ЕС получили порядка 40 млн доз вакцины, тогда как всего в первом квартале ЕК рассчитывала получить 106 млн доз, а во втором - довести их количество до 300 млн. Проблемы поставок связаны со сложностями логистики, нехваткой сырья и ограничениями трансграничных поставок, которые, в частности, ввели США и Великобритания.

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