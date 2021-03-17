Минздрав Литвы приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"). Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения республики Арунас Дулькис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня <...> я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендует остановить вакцинацию <...> [препаратом] AstraZeneca", - сказал он на пресс-конференции.

Процесс вакцинации препаратом AstraZeneca 15 марта приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Швеция, Латвия и Люксембург. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 18 марта, как ожидается, должно дать заключение по поводу случаев смерти пациентов после прививок этой вакциной.

Компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании. ВОЗ и ЕМА призывают продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования перевешивают риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.