Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС", - говорится в ее заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня.

Евросертификат будет включать данные о тестах на COVID-19 и сроках перенесенного заболевания.

ЕК рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. "Это [техническая работа по внедрению сертификатов] также позволит расширить возможность распространения на совместимые сертификаты, выданные в третьих странах", - отмечается в нем.

Страны - члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества. "Страны - члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС", - говорится в документе.

В Еврокомиссии заявили, что вакцинация не станет предварительным условием трансграничных поездок в Евросоюз.