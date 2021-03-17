В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Среди вакцин - кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться", - сказал он, отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита.