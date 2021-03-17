ЕС будет ограничивать экспорт препаратов лишь в страны с более высокими темпами вакцинации

Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за экспортом вакцин, однако будет ограничивать поставки лишь в страны с более высокими темпами вакцинации. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем продолжать применение этого механизма, однако ограничивать мы будем лишь поставки в государства с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение [поставщиком] обязательств перед государствами ЕС", - заявила она.