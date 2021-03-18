Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

Преимущества от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca продолжают перевешивать возможные риски, и она является безопасной и эффективной. Об этом заявила в четверг на брифинге глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по оценке фармаконадзорных рисков пришел к заключению по итогам расследования случаев образования тромбов у людей, вакцинированных препаратом AstraZeneca, - отметила она. - Это заключение состоит в том, что это безопасная и эффективная вакцина, и преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски".

По словам Кук, специалисты не выявили проблем, связанных с какой-то определенной партией или определенным заводом по производству. В целом вакцина, подчеркнула глава EMA, не приводит к увеличению риска образования тромбов или тромбоэмболических осложнений.

Однако в то же время она указала на то, что, возможно, существует связь вакцинации с очень редкими случаями образования тромбов при наличии тромбоцитопении (пониженное содержание тромбоцитов в крови).

По ее данным, около 20 млн человек в Великобритании и Европейской экономической зоне получили данную вакцину по состоянию на 16 марта. В общей сложности было выявлено 25 случаев подобных осложнений, девять из которых закончились летальным исходом. Чаще всего такие осложнения наблюдались у женщин, однако глава агентства указала, что "преждевременно делать выводы о конкретной группе (риска)". "Причинно-следственная связь в данных случаях не доказана, однако возможна и требует дальнейшего анализа, - подчеркнула она. - Поэтому мы запускаем дополнительные исследования, чтобы больше узнать об этих редких случаях". В ходе этих исследований EMA продолжит изучать все случаи возможных осложнений, связанных с образованием тромбов, а также намерена провести сравнение с другими вакцинами от коронавируса.