Франция вводит карантин в 16 департаментах страны на четыре недели
Власти Франции вводят карантин в 16 департаментах страны на четыре недели из-за эпидемической ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.
Речь идет о восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах северного региона О-де-Франс, а также о департаментах Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (запад) и Эр (запад).
Он добавил, что на время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных.
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