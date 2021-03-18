Франция вводит карантин в 16 департаментах страны на четыре недели

Власти Франции вводят карантин в 16 департаментах страны на четыре недели из-за эпидемической ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.

Речь идет о восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах северного региона О-де-Франс, а также о департаментах Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (запад) и Эр (запад).

Он добавил, что на время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных.