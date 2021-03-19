Чехия лидирует в мире по числу смертей от СОVID-19 в пересчете на численность населения
Чехия по количеству смертей в результате заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в пересчете на численность населения вышла на первое место в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В течение последних двух недель в республике с населением 10,67 млн граждан умерли 26 больных с COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей. Второе место в рейтинге принадлежит Словении - 23 смерти от этого заболевания в пересчете на 100 тыс. жителей за прошедшие 14 дней. На третьем месте находится Венгрия с 22 летальными исходами.
Министерство здравоохранения Чехии сообщило ранее, что число умерших в стране в результате вызываемого коронавирусом заболевания достигло 24 117. За последние сутки в республике умерли 215 больных с диагнозом COVID-19.
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