Чехия лидирует в мире по числу смертей от СОVID-19 в пересчете на численность населения

Чехия по количеству смертей в результате заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в пересчете на численность населения вышла на первое место в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение последних двух недель в республике с населением 10,67 млн граждан умерли 26 больных с COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей. Второе место в рейтинге принадлежит Словении - 23 смерти от этого заболевания в пересчете на 100 тыс. жителей за прошедшие 14 дней. На третьем месте находится Венгрия с 22 летальными исходами.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило ранее, что число умерших в стране в результате вызываемого коронавирусом заболевания достигло 24 117. За последние сутки в республике умерли 215 больных с диагнозом COVID-19.