Чешские власти продлили запрет на передвижение жителей между районами страны

Правительство Чехии из-за сложной эпидемической обстановки в республике продлило введенный с 1 марта запрет на передвижение жителей между районами страны, который должен был завершиться 21 марта, до конца действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр национального здравоохранения Ян Блатный, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство продлило существующие [социальные] ограничения до конца действия режима ЧС (установлен до 28 марта). Если он [режим ЧС будет продлен], то эти ограничения, включая запрет на передвижение между районами республики, завершатся не ранее конца предстоящих праздников [католической] Пасхи (1-4 апреля). Все будет зависеть от развития эпидемической ситуации в Чехии", - сказал глава Минздрава.

Блатный сообщил, что в предстоящий понедельник правительство рассмотрит вопрос о возможности продления режима ЧС и после 28 марта.