ВОЗ: Тему паспортов вакцинации обсудят на Всемирной ассамблее здравоохранения

Участники ежегодной майской сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - будут рассматривать вопрос о специальных паспортах вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович, передает Trend.

"Надо подождать, скажем так, обсуждения этого вопроса всеми странами. В мае будет [ежегодная сессия] Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверена, что и там будет это рассматриваться", - сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что в настоящий момент в штаб-квартире организации работает большая рабочая группа, которая рассматривает вопрос о паспортах вакцинации.

Вуйнович также обратила внимание на проблему доступа к вакцинам, указав, что у большинства стран в мире его пока нет. "Во многих государствах даже внутри страны нет доступа к вакцинам [для всего населения]", - добавила представитель организации.