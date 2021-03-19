В Чехии забьют 40 тыс. домашних уток из-за птичьего гриппа

Ветеринары забьют 40 тыс. особей домашних уток в Краловоградецком крае на севере Чехии в связи с распространением высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства страны Мирослав Томан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Птичий грипп выявлен на двух птицефермах в Краловоградецком крае, - отметил он. - Очаги заболевания находятся на удалении примерно 15 км друг от друга. Ветеринары в понедельник проведут там забой 40 тыс. особей домашних уток".

Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8, по его словам, распространяется на большей части территории Чехии. При этом впервые в текущем году он был выявлен на крупных птицеводческих фермах. В прошлые месяцы заболевание стало причиной гибели содержавшихся в приусадебных хозяйствах сельских жителей нескольких сот особей уток, гусей, куриц и индеек.

Минсельхоз установил ранее, что перенос заболевания на домашнюю птицу был осуществлен дикими утками. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.

В Чехии крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в начале 2020 года. Тогда инфекция также была занесена перелетными птицами. Был произведен забой почти 140 тыс. особей домашней птицы.