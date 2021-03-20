Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион
Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион человек. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По информации агентства, в Европе от болезни и ее последствий скончались 1 000 062 человек. За все время пандемии на территории европейских стран было выявлено более 37,2 миллиона случаев инфицирования.
На европейский континент приходится около 30,5 процента всех случаев заражения COVID-19 в мире и 35,5 процента всех случаев летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.
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