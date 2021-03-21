Шведские компании хотят производить «Спутник V»
Шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
До этого правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova («Виннова») изучить эту возможность.
Ранее стало известно, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания данной российской вакцины.
Напомним, что Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
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