Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу лета
Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун», — заявил Шахин.
При этом он добавил, что человечество сможет восстановить «контроль над ситуацией» еще как минимум через год.
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