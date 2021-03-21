Руководство Хорватии заявило о готовности вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош выразили готовность публично вакцинироваться от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на приостановку рядом стран использования этой вакцины.

Об этом сообщило в воскресенье государственное информационное агентство HINA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель хорватского Сабора также готов вакцинироваться от COVID-19 препаратом AstraZeneca вместе с премьер-министром Андреем Пленковичем и министром здравоохранения Вилли Берошем, так как прошло около шести месяцев с тех пор, как он заразился коронавирусом", - приводит агентство сообщение канцелярии спикера парламента.