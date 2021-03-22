В Амстердаме полиция задержала более 150 человек на протесте против ограничительных мер

Полиция Нидерландов задержала на Музейной площади в Амстердаме более 150 человек в ходе незаконной акции протеста против мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах страны.

Как отмечается в заявлении правоохранителей, "в демонстрации приняли участие около 300 человек". После отказа участников выполнять указания правоохранителей в ход были пущены водометы. Задержаны более 150 человек.

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.