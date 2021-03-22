Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе
Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в бельгийской столице генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что главной темой будущего саммита станет обсуждение Инициативы НАТО - 2030, которая должна заложить принципы развития и модернизации альянса на ближайшее десятилетие и будет положена в основу в будущей новой стратегической концепции Североатлантического альянса.
Генсек альянса также отметил, что обсуждение подготовки к саммиту станет главной темой встречи глав МИД альянса 23-24 марта в Брюсселе.
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