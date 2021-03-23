В Австрии выход из карантина будет происходить по регионам

Решения о дальнейших мерах по выходу из карантина в Австрии будут приниматься в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам заседания правительства на тему дальнейших шагов о постепенном выходе из карантина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили, что должен быть продолжен упор на региональную ситуацию", - сказал Курц на пресс-конференции. Меры по отмене ограничений будут приниматься в тех регионах, где после 4 апреля будет наблюдаться стабильная ситуация без нагрузки на палаты интенсивной медицинской помощи.

Правительство Австрии в рамках постепенного выхода из обычного карантина планировало открыть для обслуживания гостей уличные террасы ресторанов и кафе с 27 марта, но пока не определилось с конкретной датой. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания продолжают действовать в рамках обычного карантина с ноября 2020 года.