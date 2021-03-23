В Испании решили прививать от коронавируса вакциной AstraZeneca людей до 65 лет
Власти Испании решили повысить до 65 лет порог вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным британско-шведской фирмой AstraZeneca. Об этом заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет", - отметила глава ведомства.
Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препарата AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет.
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