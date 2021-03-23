В Великобритании впервые с конца сентября за сутки умерло менее 20 пациентов с COVID-19
Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 17. Как свидетельствуют послелние данные, это самый низкий показатель с 28 сентября прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе.
За 24 часа в стране было выявлено 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.
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